В ВЭФ подтвердили участие российской делегации

Женевская штаб-квартира Всемирного экономического форума (ВЭФ) подтвердила, что делегация из России примет участие в традиционной ежегодной встрече. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на распространенный пресс-релиз.

Подчеркивается, что мероприятие пройдет в январе 2019 года.

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«Мы рады, что Россия направит высокопоставленную делегацию в Давос. Для того, чтобы заниматься не терпящими отлагательства глобальными проблемами, нам нужны все заинтересованные стороны на этой ежегодной встрече», — говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что Давос снял ограничения с российских бизнесменов.