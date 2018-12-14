ЦБ снизил прогноз по чистому оттоку капитала в 2019 году
Центральный Банк России (ЦБ) дал прогноз по чистому оттоку капитала из России в 2019 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу ЦБ Эльвиру Набиуллину.
Как отмечается, он снижен с $25 млрд до $20 млрд.
«Сальдо финансового счета по частному сектору несколько снижено — до 20 миллиардов долларов по сравнению с 25 миллиардами долларов в октябре», — подчеркнула Набиуллина.
Ранее сообщалось, что ЦБ понизил прогноз по цене на нефть в 2019 году.