В МИД России призвали США освободить Бутину

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Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство следит за ситуацией с задержанной в США россиянкой Марией Бутиной. Об этом она сказала во время брифинга.

По ее словам, отношение американской стороны к россиянке является «недопустимым».

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«Мы вновь требуем от Вашингтона соблюдения ее (Бутиной) законных прав и скорейшего освобождения из тюрьмы», — сказала Захарова.

Она добавила, что даже человеку со специальной подготовкой было бы сложно в созданных властями Соединенных Штатов условиях.

Ранее российские дипломаты посетили Бутину в тюрьме США.