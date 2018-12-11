Представители США и КНР обсудили новый этап торговых переговоров
Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ и министр финансов США Стивен Мнучин провели телефонный разговор. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, стороны обсудили сроки и дорожную карту проведения торговых консультаций.
Как отмечается, Лю Хэ также провел беседу с торговым представителем США Робертом Лайтхайзером.
Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров рассказал о позиции России в торговой войне между США и Китаем.