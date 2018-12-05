Климкин рассказал о «лучшей санкции» против России

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Глава украинского МИДа Павел Климкин рассказал, что стало бы «лучшей санкцией» против российской стороны. Об этом пишет «Европейская правда».

По словам министра, в связи с инцидентом в Керченском проливе нельзя ввести санкционные ограничения только против руководства флота России и береговой охраны.

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«Мы говорили о том, что нужно остановить «Северный поток — 2» и о том, что это была бы лучшая санкция против России», — сказал Климкин.

Он добавил, что также обсуждалась возможность закрытия для российских кораблей портов других страх. При этом Климкин заметил, что конкретные меры против России в связи с произошедшим являются вопросом для дальнейших дискуссий.

Ранее Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ Германии от «Северного потока — 2» навредил бы Украине.

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».

ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.