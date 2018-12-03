В Fitch прокомментировали выход Катара из ОПЕК
Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал выход катара из ОПЕК, передает ТАСС.
По его словам, это осложнит принятие решения об объемах нефтедобычи на встрече 6 декабря в Вене.
Эксперт добавил, что страны ОПЕК, скорее всего, договорятся о небольшом сокращении добычи нефти, и это поможет стабилизировать цены на рынке.
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«Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако пристановка членства Катара не так криминальна с точки зрения объемов — страна производит менее 2% объема нефти, добываемой странами ОПЕК», — заключил Маринченко.
По его мнению, будущему ОПЕК ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.