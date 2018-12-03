В Fitch прокомментировали выход Катара из ОПЕК

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Директор отдела корпораций рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко прокомментировал выход катара из ОПЕК, передает ТАСС.

По его словам, это осложнит принятие решения об объемах нефтедобычи на встрече 6 декабря в Вене.

Эксперт добавил, что страны ОПЕК, скорее всего, договорятся о небольшом сокращении добычи нефти, и это поможет стабилизировать цены на рынке.

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«Теперь достичь компромисса на встрече будет сложнее, однако пристановка членства Катара не так криминальна с точки зрения объемов — страна производит менее 2% объема нефти, добываемой странами ОПЕК», — заключил Маринченко.

По его мнению, будущему ОПЕК ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что нефть марки Brent подорожала на 5% на ожиданиях по соглашению ОПЕК+.