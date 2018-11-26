Украинский банк заявил о победе над Россией в Парижском арбитраже

Украинский «Ощадбанк» заявил, что выиграл в Парижском арбитраже иск против России о взыскании ущерба из-за утери активов в Крыму, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Подчеркивается, что арбитраж полностью удовлетворил требования украинской стороны.

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По имеющимся данным, итоговая сумма взыскания составит $1,3 млрд, к ним будут добавлены проценты, которые будут начисляться c момента вынесения решения суда до фактической компенсации.

В банке также пообещали активно добиваться выполнения арбитражного решения с помощью юрисдикций во всем мире.

Ранее сообщалось, что в Киеве неизвестные забросали бутылками с зажигательной смесью в отделение «Ощадбанка».