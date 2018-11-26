Лукашенко обеспокоился настораживающими тенденциями в экономике Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко обратил внимание на тенденции в экономике страны, которые настораживают. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

По словам президента, в настоящее время экономический рост заметен практически во всех отраслях, но хорошие экономические показатели наблюдаются и в других странах региона. Лукашенко напомнил, что такой конъюнктурный рост не будет продолжаться всегда.

Реклама

«Откровенно говоря, очень настораживает то, что основные тренды нашей экономики пошли вниз и Беларусь опять входит в зону развития с темпами ниже среднемировых», — сказал Лукашенко.

Он добавил, что такое развитие событий является неприемлемым.

Ранее Лукашенко одобрил размещение $2 млрд на внешних рынках.