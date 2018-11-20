Глава минфина США пообещал оказывать на Россию финансовое давление

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Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что американская сторона планирует оказывать на Россию и Иран финансовое давление из-за действий этих стран, направленных на поддержку президента Сирии Башара Асада, передает РИА «Новости».

«Сегодня мы принимаем действия против сложной схемы Ирана и России, которая используется для укрепления режима Асада и создания средств для иранской злонамеренной деятельности. США намерены оказывать финансовое давление на Иран, Россию и других за их усилия по укреплению авторитарного правления Асада, а также намерены подрывать спонсирование иранским режимом террористических организаций», — сказал Мнучин.

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Один из высокопоставленных представителей американской администрации также подчеркнул, что санкции США являются частью усилий по давлению на Сирию.

Ранее сообщалось, что США ввели новые санкции против российских компаний.