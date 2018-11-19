Песков отреагировал на слова премьера Польши по «Северному потоку-2»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на заявление премьер-министра Польши о «Северном потоке-2» и нападении на Украину, передает РИА «Новости».
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий на выступлении в Гамбурге заявил, что Россия достроит «Северный поток — 2» и нападет на Украину.
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Песков отметил, что «Северный поток-2» экономически привлекателен в том числе для получателей этого газа в Европе, прежде всего, в Германии.
«Это неудачное заявление. «Северный поток-2» - это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект», — заявил Песков.
Он также призвал не политизировать проект.