Мэй анонсировала завершение подготовки соглашения по Brexit

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Премьер-министр Тереза Мэй заявила кабинету министров, что в среду, 13 ноября, он может быть вызван для подписания соглашения по Brexit. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на политического редактора таблоида The Sun.

Дополнительные подробности не сообщаются.

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Ранее Мэй заявляла, что переговоры по выходу страны из состава Евросоюза находятся «на завершающей стадии». Также британский премьер подчеркивала, что стране предстоит сделать «правильный, а не легкий выбор».

В понедельник, 12 ноября, также сообщалось, что Мэй отказалась от экстренного заседания правительства, где должны были утвердить сделку по выходу страны из состава Евросоюза.