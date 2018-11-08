В МИД подсчитали, сколько раз США вводили санкции против России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что с 2011 года США 62 раза вводили антироссийские санкции. Об этом она рассказала в ходе брифинга.

По ее словам, новые ограничения могут последовать «с той же легкостью и безответственностью», с которой они вводились ранее. При этом спикер отметила, что «запугать» Россию ультиматумами невозможно.

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«Естественно, никакими ультиматумами Россию запугать просто невозможно, но пугает при этом уровень профессионализма американских деятелей, которые делают подобные заявления», — отметила Захарова.

Ранее в Госдепе США ответили на вопрос о возможном принятии новых антироссийских санкций.