WSJ: Билл Гейтс перестал сотрудничать с саудовским фондом из-за убийства Хашукджи

Миллиардер Билл Гейтс прервал сотрудничество с саудовским благотворительным фондом Misk в связи с убийством журналиста Джамаля Хашукджи, пишет The Wall Street Journal.

«Похищение и убийство Джамаля Хашукджи вызывает чрезвычайное беспокойство», — заявила представитель фонда Гейтса.

По ее словам, фонд с озабоченностью наблюдает за текущими событиями. Ранее супруги Гейтс планировали совместный с благотворительным фондом запуск благотворительной инициативы, направленной на поддержку инновационных проектов молодежи из разных стран в сфере здравоохранения и развития.