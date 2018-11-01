Россия ввела спецмеры против энергетических компаний Украины

Контрмеры, введенные Россией в ответ на санкции Украины, коснулись главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Документ был опубликован на сайте правительства России.

Среди других энергетических компаний Украины, на которые распространяется список санкций, оказались «Укргаз-Энерго», «Черкассыгаз».

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Помимо этого были также введены санкции в отношении владельца сети АЗС «Галнафтогаз».

Ранее сообщалось, что ответные меры на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко.