Россия ввела спецмеры против энергетических компаний Украины
Контрмеры, введенные Россией в ответ на санкции Украины, коснулись главы «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева. Документ был опубликован на сайте правительства России.
Среди других энергетических компаний Украины, на которые распространяется список санкций, оказались «Укргаз-Энерго», «Черкассыгаз».
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Помимо этого были также введены санкции в отношении владельца сети АЗС «Галнафтогаз».
Ранее сообщалось, что ответные меры на санкции Киева коснулись Тимошенко и сына Порошенко.