Рубль повышается к евро и доллару

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет по отношению к доллару и евро.

Как отмечается, курс евро по данным на 10.08 мск уменьшился на 1 коп. и составил 74,58 руб. При этом курс доллара снизился на 19 коп. и достиг показателя в 65,69 руб.

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Ранее сообщалось, что в этом году частный сектор выплатит по внешнему долгу максимум за последние три года — $128 млрд. Ноябрь и декабрь имеют все шансы оказаться рекордными по выплатам. Это может в очередной раз обвалить курс нацвалюты — до 70 руб. за доллар и 81 руб. за евро.