Козак анонсировал встречу с нефтяниками для подписания соглашения по ценам на топливо

Вице-премьер Дмитрий Козак 31 октября встретится с представителями всех нефтяных компаний для выработки соглашений по удержанию роста цен на нефтепродукты. Об этом Козак сообщил на заседании правительства, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, если все соглашения будут подписаны, то необходимости вводить крайние меры не будет. Параметры предполагаемых соглашений Козак не назвал.

Тему удержания цен на нефтепрордукты премьер-минстр Дмитрий Медведев поднял ранее на этой неделе. Тогда он отвел два дня на выработку решения или в отсутствие такого обещал ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты.