Рубль снижается к евро и доллару на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль снижается по отношению евро и доллару.

Как отмечается, курс евро по данным на 10.01 мск вырос на 7 коп. и составил 74,47 руб. При этом курс доллара достиг вырос на 6 коп. и достиг показателя в 65,62 руб.

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