Сечин: США с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти

Cохранение стабильности и баланса на нефтяном рынке нельзя назвать долгосрочным трендом, так как пока не сформирован инструмент обеспечения такой стабильности, заявил глава «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с ключевым докладом на XI Евразийском экономическом форуме в итальянской Вероне.

«Судя по всему, США имеют собственное ви́дение своей роли в этом процессе, с удовольствием вживаются в роль регулятора мирового рынка нефти, руководствуясь при этом далеко не рыночными методами и собственными, далеко не бескорыстными интересами», - отметил он.

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С учетом того, что ОПЕК снизила долю на мировом рынке нефти в пользу сланцевой отрасли США, сейчас можно говорить о возникновении конструкции US-PEC.

По его мнению, сегодняшний уровень свободных мощностей – самый низкий за десятилетие, и есть прямая угроза, что он не сможет возместить мощности добычи, выбывающие в основном по вине администрации США.

«Любое дополнительное внешнее негативное событие – а история отрасли показывает, что их вероятность нельзя исключать - может привести к новому резкому росту цены нефти, который усилит риски для мировой экономики и завершит цикл экономического роста последнего десятилетия», - предостерег Сечин.

«Де-факто можно констатировать, что страна, которая была двигателем мировой экономики, теперь стала ее тормозом», - заявил глава «Роснефти».

«Уверен что, взаимовыгодные связи по модели «win-win» будут продолжать успешно развиваться, в то время как дальнейшее масштабирование санкционных ограничений, как ни парадоксально, ограничивает сами Соединенные Штаты, так как односторонний отказ от соблюдения ими норм международного права и нежелание соблюдать решения международных институтов, демонстративный выход из соглашений или требование их пересмотра исключительно в своих интересах делает их все менее надежным и равноправным партнером и в конечном итоге приводит к потере доверия к ним со стороны других стран.

Потеря доверия к США – это еще один пример того, что весь остальной мир, то есть более 95% населения планеты, уже ищет альтернативу сложившейся модели. Считаю, что нам нужна система взаимного диалога, построенного на основе доверия и уважения»