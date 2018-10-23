Роструд напомнил россиянам о длинных выходных в ноябре

В первую неделю ноября из-за празднования Дня народного единства жителей России ждут трехдневные выходные. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на пресс-службу Федеральной службы по труду и занятости (Роструд).

В Роструде напомнили, что в 2018 году День народного единства, который празднуется 4 ноября, выпал на воскресенье. Из-за этого понедельник 5 ноября также будет считаться выходным днем. Таким образом, россияне будут отдыхать с 3 по 5 ноября.

Ранее сообщалось, что правительство России утвердило подготовленное Минтрудом постановление о переносе выходных и праздничных дней на 2019 год.