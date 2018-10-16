WSJ: санкции США дают непредвиденный толчок экономики России

Американские санкции подтолкнули к росту цен на нефть, таким образом Россия получила дорогое сырье и более дешевую валюту, что благоприятно сказалось на экономике страны, пишет американская газета The Wall Street Journal.

WSJ пишет, что с середины августа цены на нефть, которая остается основным экспортным товаром России, выросли почти на 14%. Как отмечается, рост цен на сырье связан в большей степени с возобновлением санкций США в отношении Ирана, которые, в свою очередь, ударили по экспорту иранской нефти. Между тем, рубль потерял почти 15% своей стоимости, начиная с апреля, когда Соединенные Штаты ввели антироссийские санкции. За последние дни снизились цены как на нефть, так и на доллар, отмечает газета. Тем не менее, в течение нескольких месяцев российская экономика получала лишь выгоду от этой ситуации.

Как отмечает газета, США несут риски из-за того, что направленные против России санкции не дают ожидаемого в Вашингтоне эффекта. Однако годы санкций, безусловно, нанесли ущерб российской экономике, констатирует WSJ. Так, введенные еще в 2014 году санкции серьезным образом сказались на позициях рубля и инвестициях в энергетический сектор.