Акции Tesla упали на 7% после твитов Маска

Акции Tesla упали на торгах на 7% после того, как основатель компании Илон Маск в твиттере высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, акции Tesla могут продолжить падении из-за действий Маска.

Ранее сообщалось, что Маск пошутил в твиттере над комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Как отмечалось, ведомство и Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве.