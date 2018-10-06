Акции Tesla упали на 7% после твитов Маска
Акции Tesla упали на торгах на 7% после того, как основатель компании Илон Маск в твиттере высмеял Комиссию по ценным бумагам и биржам США. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, акции Tesla могут продолжить падении из-за действий Маска.
Ранее сообщалось, что Маск пошутил в твиттере над комиссией по ценным бумагам и биржам США.
Как отмечалось, ведомство и Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве.