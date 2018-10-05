Маск высмеял ведомство, которое оштрафовало его на $20 млн

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск пошутил в своем твиттере над комиссией по ценным бумагам и биржам США.

Ранее сообщалось, что данное ведомство и Маск урегулировали в досудебном порядке предъявленные основателю Tesla обвинения в мошенничестве. Комиссия потребовала от Маска покинуть пост председателя совета директоров Tesla и выплатить штраф в размере $20 млн.

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«Просто хочу сказать, что Мошенническая комиссия по обогащению (Shortseller Enrichment Commission, настоящее название ведомства — Securities and Exchange Commission. — «Газета.Ru») делает невероятную работу», — написал Маск.

Также он посоветовал комиссии сменить название на то, которое он придумал.