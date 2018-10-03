Президент России Владимир Путин подписал поправки в пенсионное законодательство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Как отмечается, Путин подписал закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий».

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Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что все деньги от мер по повышению пенсионного возраста в России должны пойти на обеспечение роста пенсий выше инфляции.

По его словам, указанные средства позволят с января следующего года увеличивать пенсии на тысячу рублей в год.