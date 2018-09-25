Число безработных в России снизилось на 0,5% за неделю

Численность безработных граждан в России с 12 по 18 сентября снизилась на 0,5% и составляет 658 тыс. человек. Об этом сообщаетcя в материалах Минтруда.

Наибольшее снижение численности безработных граждан наблюдалось в республиках Алтай и Крым, Забайкальском, Пермском, Красноярском краях, Астраханской, Томской, Тюменской, Липецкой и Кемеровской областях.

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Повышение уровня безработицы произошло в Ненецком, Ханты-Мансийском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, Республике Тыва, Чувашской Республике, Тульской, Тверской, Ивановской областях, Еврейской автономной области.

На 19 сентября суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 100 344 человек.