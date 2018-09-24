Минтруд раскрыл число неплательщиков страховых взносов в России

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что страховые взносы не поступают от 13-15 млн граждан. Об этом сообщает RNS.

«Цифра есть. Если взять тех, кто находится в трудоспособном возрасте — это не студенты, не дети, не пенсионеры. Если из этих категорий исключить инвалидов, исключить военнослужащих, то есть оставить только тех, кто в трудоспособном возрасте по идее бы должен работать, то мы видим, что за 13-15 млн человек не поступают взносы», — сказал Топилин.

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Ранее сообщалось, что российские власти не планируют делать обязательными для самозанятых взносы в Пенсионный фонд.

Отмечается, что налоговая ставка для самозанятых составит 4%, в нее будет входить взнос по ОМС.