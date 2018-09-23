Новак допустил наращивание объемов нефтедобычи России

Российский министр энергетики Александр Новак заявил, что у России есть возможности для наращивания нефтедобычи. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новака, российская сторона может не только восстановить объемы добычи нефти, но и нарастить их.

«Я думаю, что это несколько сотен тысяч баррелей», — сказал Новак.

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Он обратил внимание на то, что с 2012 года российская сторона прибавляла по 100 тыс. баррелей в год.

Ранее Новак проинформировал, что страны ОПЕК+ выполнили сделку по сокращению добычи нефти в августе на 129%. Он также сообщил, что на министерском мониторинговом комитете участники сделки обсудят традиционно ситуацию на рынке нефти.