МИД Испании: ЕС хочет усилить роль евро для большей автономии

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Европейский союз хочет усилить глобальную роль евро для того, чтобы избежать давления со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что это является последним признаком того, что европейские лидеры стремятся установить большую автономию.

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«Мы должны найти способ обойти угрозы США», — сказал Боррель.

Ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер сообщил, что необходимо увеличить долю евро в расчетах ЕС во внешнеторговых сделках.