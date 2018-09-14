США анонсировали новый «жесткий» пакет санкций в связи с делом Скрипалей

Соединенные Штаты работают над вторым, «жестким пакетом санкций» в отношении России, который должен вступить в силу в ноябре текущего года, передает агентство Bloomberg со ссылкой на помощницу госсекретаря по экономическим вопросам Манишу Сингх.

По ее словам, в «жесткий пакет» войдут санкции против банковского сектора, запрет на закупку оборонных продуктов, запрет на финансовую помощь. Сингх также заявила, что Россия в настоящее время не предоставила гарантий того, что не будет в будущем применять химическое оружие.

Реклама

«Мы планируем ввести очень серьезный второй раунд санкций», — сказала Сингх.

Как отмечается, при разработке санкций США руководствуются законом 1991 года о контроле за химическим и биологическим оружием и предотвращении войны.

Предыдущий пакет санкций, связанный с делом Скрипалей, вступил в силу 27 августа.

США ввели очередной пакет антироссийских санкций за якобы причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Официальная Москва отвергает подобные обвинения.