ОПЕК ожидает снижение добычи нефти в России

ОПЕК прогнозирует снижение добычи нефти в России в текущем году до 11,15 млн баррелей в сутки. Об этом сообщает RNS со ссылкой на данные организации.

По данным ОПЕК, ежесуточная добыча нефти в России в третьем квартале 2018 года составит 11,3 млн баррелей, а в четвертом — 10,98 млн баррелей.

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В свою очередь в 2019 году добыча составит 11,17 млн баррелей в сутки с ростом на 0,18% к ожидаемому показателю 2018 года.

Ранее сообщалось, что ОПЕК понизила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2018–2019 годах.

Также стало известно, что ОПЕК повысила прогноз добычи нефти в США в 2018-2019 годах.