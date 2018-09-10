Украинцам рассказали о выгодах прекращения сообщения с Россией
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из прекращения железнодорожного сообщения стране удастся извлечь выгоду, передает «Укринформ».
В частности, Омелян предположил, что восемь поездов, курсирующих в российском направлении, могли бы «генерировать не меньшую прибыль», чем они приносят в данный момент.
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По его словам, на сегодняшний день на Украине существует неудовлетворенный спрос на перевозки, в частности — в западном направлении. Омелян затруднился назвать сроки принятия решения о прекращении железнодорожного сообщения между странами.
Ранее сообщалось, что в Киеве засекретили предложения по закрытию сообщения с Россией.