Украинцам рассказали о выгодах прекращения сообщения с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что из прекращения железнодорожного сообщения стране удастся извлечь выгоду, передает «Укринформ».

В частности, Омелян предположил, что восемь поездов, курсирующих в российском направлении, могли бы «генерировать не меньшую прибыль», чем они приносят в данный момент.

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По его словам, на сегодняшний день на Украине существует неудовлетворенный спрос на перевозки, в частности — в западном направлении. Омелян затруднился назвать сроки принятия решения о прекращении железнодорожного сообщения между странами.

Ранее сообщалось, что в Киеве засекретили предложения по закрытию сообщения с Россией.