Трамп о новых пошлинах на товары из Китая: я должен быть жестким

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты готовы ввести новые пошлины на товары из Китая вдобавок к уже имеющимся, передает РИА «Новости».

Как сообщается, стоимость новых санкций оценивается в $267 млрд в дополнение к уже установленным в США пошлинам на китайскую продукцию общей стоимостью $250 млрд.

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«Я буду жестким с Китаем, потому что я должен таким быть… Мы обложили пошлинами $50 млрд в технологиях. Теперь мы добавили еще $200 млрд. И неприятно говорить, но если я захочу, то уже готовы еще на $267 млрд с уведомлением в короткие сроки», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в китайском внешнеполитическом ведомстве назвали бесполезной политику давления США в торговом вопросе.