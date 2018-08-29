РСПП предлагает снизить страховые взносы на пожилых работников

Российский союз промышленников и предпринимателей предлагает снизить страховые взносы для лиц предпенсионного возраста. Об этом глава РСПП Александр Шохин рассказал «Газете.Ru».

Эта мера должна касаться и работающих пенсионеров.

«Тогда у работодателей будет интерес сохранить этих работников. Потому, что они будут дешевле обходиться. Если снижение окажется существенным, например, в два раза, то мы проблему решаем без всякой уголовки», — считает Шохин.

Реклама

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что наказанием за увольнение работников в предпенсионном возрасте могут стать штраф до 200 тыс. руб. или зарплата за 18 месяцев.

Она также добавила, что введение уголовной ответственности за увольнение сотрудников в предпенсионном возрасте надо обсуждать с работодателями и профсоюзами.