Володин прокомментировал предложения Путина относительно пенсионных изменений

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки к законопроекту об изменении пенсионной системы сделают его максимально справедливым. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще раз подчеркнув экономическую необходимость предлагаемых правительством изменений в пенсионное законодательство, президент своими предложениями выносит на первый план реальный рост уровня жизни и пенсий как нынешних, так и будущих пенсионеров», — сказал Володин.

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Он также напомнил о предложениях президента снизить возраст выхода на пенсию для женщин с 63 до 60 лет, а также предусмотреть право досрочного выхода на пенсию для многодетных матерей.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин прокомментировал предложения президента.