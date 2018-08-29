Путин про здания ПФР: они слишком размахнулись со своими апартаментами

<img src="//img.gazeta.ru/files3/217/11928217/RIAN_5619260.HR-pic905-895x505-88397.jpg">

Президент России Владимир Путин заявил во время телеобращения, что вариант по продаже зданий ПФР не поможет решить пенсионный вопрос.

«Другой вариант — продать часть госсобствености, например, как некоторые предлагают, все здания Пенсионного фонда, включая его региональные отделения. Конечно, согласен, они слишком размахнулись со своими апартаментами. Людей это раздражает. И я это также поддерживаю», — сказал Путин.

Реклама

Он пояснил, что общая стоимость указанных объектов составляет 120 млрд руб. Таким образом, по словам главы государства, деньги от продажи инфраструктуры ПФР покроют выплаты на пенсии только на шесть дней.

Ранее Путин назвал основную задачу пенсионной реформы.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию обращения президента.