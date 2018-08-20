Средний чек россиян сократился до двухлетнего минимума

В июле 2018 года индекс среднего чека россиян за один поход в магазин сократился до двухлетнего минимума. Данные опроса приводит исследовательский холдинг «Ромир».

Согласно исследованию, в июле текущего года индекс среднего чека составил 496 рублей. По сравнению с июнем этот показатель уменьшился на 3,3% или на 17 рублей в денежном выражении. С учетом инфляции показатель снизился на 3%.

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Также отмечается, что июльский чек оказался самым маленьким с марта 2016 года. По сравнению с июлем прошлого года показатель снизился на 1,4% или на 7 рублей.

Подчеркивается, что значение индекса снизилось в семи из восьми федеральных округов и почти во всех типах торговых точек. Исключение составили Северо-Кавказский федеральный округ и магазины традиционной торговли.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах). Ее участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые приносят домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных и автоматически обрабатываются.

Ранее сообщалось, что в июне 2018 года россияне также стали меньше тратить за один поход в магазин.