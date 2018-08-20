В России зафиксировали снижение смертности от случайного отравления алкоголем

Роспотребнадзор зафиксировал сокращение числа смертей от случайного отравления алкоголем на 20%. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что то произошло после приостановки розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией.

«С момента введения указанных мер отмечается снижение на 20% количества смертей с 8283 до 6789 случаев, связанных со случайным отравлением алкоголем», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, также снижается количество отравлений алкоголем в новогодние праздники. Так, в новогодние выходные 2018 года число алкогольных отравлений уменьшилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, а количество летальных исходов от отравлений — в 14 раз.

Ранее Роспотребнадзор продлил запрет на продажу «боярышника».