Экс-глава ЦБ рассказал, грозит ли России новый дефолт

Бывший председатель Банка России Сергей Дубинин рассказал, что дефолт в настоящее время не угрожает России, передает ТАСС.

По его словам, в современной России нет никакой аналогии с тем, что происходило в 90-е годы.

«У нас нет существенного государственного долга, тем более краткосрочного, внутреннего. Дефолт нам не угрожает ни в каком виде», — заявил Дубинин.

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Подробнее о том, как менялась Россия в 1990-е годы, читайте в материале «Газеты.Ru».

17 августа 1998 года Россия объявила технический дефолт по госдолгу и перестала поддерживать завышенный курс рубля. Крах государственной финансовой пирамиды привел к серьезному кризису. О причинах и следствиях дефолта 20-летней давности, а также возможности его скорого повторения, — читайте в исторической онлайн-трансляции «Газеты.Ru».