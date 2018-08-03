В ФТС подсчитали ущерб западных стран от российского продэмбарго

Потери зарубежных стран от введения Россией продуктового эмбарго составляют около $8,3 млрд в год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на статистику, предоставленной Федеральной таможенной службой (ФТС) РФ.

Уточняется, что наибольшие потери понесли Польша, Австрия и Нидерланды, которые являлись основными поставщиками сельхозпродукции в Россию.

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Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго в отношении стран, которые приняли антироссийские санкции, до конца 2019 года.

Как стало известно, комитет Европарламента по сельскому хозяйству призвал Брюссель продлить меры поддержки фермерам, которые пострадали от российского продуктового эмбарго.