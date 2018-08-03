Названа дата парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 21 августа в Госдуме пройдут большие парламентские слушания по совершенствованию пенсионной системы. Об этом сообщается на сайте парламента.

«Принятие такого решения вызвано тем, что депутаты в регионах активно обсуждают этот законопроект с избирателями, а профильный комитет уже работает с поступающими предложениями и поправками ко второму чтению», — сказал Володин.

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Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект об изменении пенсионной системы.

Как стало известно «за» принятие документа проголосовали 328 депутатов, против — 104.