Китай готов ответить на новые торговые ограничения США

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявил, что Китай примет необходимые контрмеры, если США будут далее повышать пошлины на китайские товары. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Позиция Китая остается четкой и неизменной: шантаж и давление США в отношении КНР никогда не сработают», — сказал Шуан.

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Он подчеркнул, что Китай готов принять необходимые контрмеры для защиты своих законных прав и интересов.

Ранее СМИ сообщили, что администрация президента США Дональда Трампа планирует предложить введение 25% пошлин на импорт товаров и услуг из Китая на $200 млрд в год.

Трамп заявил о готовности ввести пошлины на китайские товары объемом в $500 млрд.