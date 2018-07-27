Макрон рассказал о создании газопровода с Испанией

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж и Мадрид планируют создать газопровод, который соединит две страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, в настоящее время регуляторы Франции и Испании работают над вариантами новых газопроводов.

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Он также подчеркнул, что, в частности, ведется работа по созданию газопровода между Францией и Испанией.

Макрон отметил, что новые газопроводы смогут заменить угольные электростанции.

Ранее сообщалось, что Макрон выразил протест против большого торгового диалога США и Европейского союза (ЕС), так как он проходит в неподходящем контексте.

По его словам, страны ЕС и Франция никогда не хотели торговой войны с США.