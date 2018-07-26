Госдума приняла закон о страховании жилья от ЧС

Госдума приняла закон о добровольном страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС). Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что региональные власти будут вправе разрабатывать, утверждать и реализовывать программы возмещения ущерба, причиненного расположенным на их территориях жилым помещениям граждан.

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Как стало известно, возмещение ущерба в случае утраты застрахованного жилья осуществляется по выбору его собственника.

Ранее председатель комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков сообщил, что комитет рекомендовал парламенту принять во втором чтении законопроект о страховании жилья от чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Данный законопроект был принят в первом чтении еще в 2015 году.