Судан и Россия обсудили строительство нефтеперерабатывающего завода

Министр природных ресурсов Судана Мухаммад Ахмад Али заявил, что Судан и Россия обсуждают возможность совместного строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории восточноафриканского государства. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, переговоры о возможном строительстве НПЗ с российским главой Министерства природы Дмитрием Кобылкиным проводил глава Судана Омар аль-Башир.

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«Президент аль-Башир и российский министр обсудили развитие нефтяного производства в Судане, между сторонами ведется разговор о строительстве крупного нефтеперерабатывающего завода в районе Красного моря», — сказал Ахмад Али.

Встреча российского министра с президентом Судана состоялась в рамках визита Кобылкина в Хартум, где проводится серия рабочих переговоров российско-суданской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

В 2017 году сообщалось, что товарооборот России и Судана вырос более чем в два раза.