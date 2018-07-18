Госдума одобрила ужесточение наказания за организацию азартных игр без лицензии

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о введении уголовной ответственности за организацию и проведение азартных игр без получения. Об этом говорится в сообщении пресс-служба Госдумы.

«За проведение азартных игр без лицензии вне игорной зоны будет грозить штраф от 300 до 500 тыс. руб. или в размере дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательные работы на срок от 180 до 240 часов, либо ограничение свободы на срок до четырех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет», — заявили в пресс-службе.

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Уточняется, что ранее была предусмотрена только административная ответственность.

В прошлом году сообщалось, что правительство может увеличить налог на игорный бизнес в 10 раз.