В ФРГ не увидели оснований для прекращения транзита газа через Украину

Глава министерства экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что ФРГ не видит оснований опасаться прекращения транзита российского газа через Украину после 2019 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я не думаю, что (российский) газовый транзит в какой бы то ни было период будет находиться под угрозой, такого не было никогда в прошлом», — сказал Альтмайер.

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Как стало известно, вице-президент ЕК по энергосоюзу Марош Шефчович предложил провести в середине сентября экспертное обсуждение с Россией и Украиной по вопросу о транзите газа в ЕС.

Ранее министр энергетики России Александр Новак сообщил, что на трехсторонней встрече России, Украины и Еврокомиссии стороны обменялись мнениями по объемам транзита газа через Украину после 2019 года.