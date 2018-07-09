Кудрин назвал недостаточными темпы роста ВВП России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что средние темпы роста ВВП России в ближайшие шесть лет недостаточны для вхождения страны в топ-5 экономик мира. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Он подчеркнул, что ожидаются средне темпы роста ВВП России в 2,6% до 2024 года.

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«Это, конечно, недостаточно для того, чтобы наша экономика стала пятой в мире по величине. То есть нам тогда нужен средний темп роста 3,5%», — сказал Кудрин в Госдуме.

Ранее сообщалось, что Минфин ожидает рост профицита бюджета до 1,8% ВВП в 2019 году.

По данным министерства, указанный показатель будет снижаться до 1% ВВП в 2020 году и до 0,6% ВВП в 2021 году.

В свою очередь доходы федбюджета в 2019 году ожидаются на уровне 19,8 трлн руб.