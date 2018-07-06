Китай пообещал ответить на введение США новых пошлин

Китай примет надлежащие меры в ответ на введение США новых ввозных пошлин в размере 25% на ряд китайских товаров, а также уведомит ВТО о сложившейся ситуации, передает РИА «Новости» заявление министерства коммерции КНР.

«Китай взял на себя обязательство не наносить удар первым, однако для обеспечения важнейших интересов государства и китайского народа мы вынуждены предпринять необходимые контрмеры», — говорится в заявлении.

Реклама

Отмечается, что «Китай своевременно уведомит ВТО о соответствующей ситуации, вместе со всеми странами мира будет обеспечивать защиту системы многосторонней свободной торговли».

Ранее сообщалось, что США нарушили правила Всемирной торговой организации и начали крупнейшую в истории торговую войну, введя 25% ввозную пошлины на товары из Китая.