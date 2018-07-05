«Газпром» опроверг информацию об аресте акций Nord Stream и Nord Stream 2

Заявление «Нафтогаза» о возобновлении швейцарским судом ареста акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Заявление «Нафтогаза Украины» о том, что суд кантона Цуг (Швейцария) возобновил арест акций Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, не соответствует действительности», — заявили в компании.

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Уточняется, что суд только приостановил исключение для указанных акций из списка активов, на которые налагаются обеспечительные меры.

Ранее в «Нафтогазе» сообщили, что суд возобновил арест акций компаний Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые принадлежат «Газпрому».

Как стало известно, суд Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по транзитному контракту с «Газпромом».