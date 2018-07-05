Госдума приняла закон о праве кабмина повышать экспортные пошлины на бензин

Госдума приняла закон, который предоставит правительству право повышать экспортные пошлины на бензин до 90%. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что документ позволит кабмину до конца текущего года вводить вывозную таможенную пошлину на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин в размере до 90%.

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Данным правом правительство сможет воспользоваться в случае роста цен на бензин, несмотря на достигнутые ранее договоренности с нефтяными компаниями.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о введении налога на дополнительный доход (НДД) от добычи углеводородов.

Исходя из закона, НДД будет взиматься не с объемов нефти, а с денежного потока.