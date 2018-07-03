ФНБ в июне вырос более чем на 20%
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июнь текущего года вырос в рублях на 23,2%, до 4,839 трлн руб. Об этом сообщается в материалах Минфина.
В долларах объем ФНБ вырос на 22,9%, до $77,112 млрд за счет перечисления в фонд дополнительных нефтегазовых доходов бюджета за 2017 год.
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По состоянию на 1 июня 2018 года объем ФНБ составлял 3,928 трлн руб.
Уточняется, что были зачислены на счета по учету средств ФНБ $6,411 млрд, €5,625 млрд и 1,096 млрд фунтов стерлингов, приобретенных за счет дополнительных нефтегазовых доходов.
Ранее сообщалось, что в Госдуме хотят запретить размещать средства ФНБ в ценных бумагах США.